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В чемпионате Аргентины может появиться футбольный клуб «Москва»

В чемпионате Аргентины может появиться футбольный клуб «Москва»
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Футбольный клуб Club deportivo de Moscu («Спортивный клуб из Москвы»), созданный эмигрантами из России, проходит стадию регистрации и планирует заявиться со следующего сезона в Примеру C (низший уровень профессионального футбола в Аргентине).

«Клуб сейчас проходит стадию регистрации. В Аргентине это не такая простая процедура. Здесь любая команда должна представлять сообщество. Мы сейчас регистрируемся как раз от русской диаспоры. В наших планах — заявка команды в Примеру C в 2025 году. Помимо этого, мы себя позиционируем как первый российский футбольный клуб в Аргентине и как первый медиаклуб в Аргентине, так как в нашей команде, помимо профессиональных футболистов, играют звёзды футбола прошлого, такие как Эктор Бракамонте, есть популярные фитнес-тренеры, певцы и блогеры», — приводит слова президента клуба Антона Нефедечева «РИА Новости Спорт».

Тренирует команду Club deportivo de Moscu Роман Фёдоров – воспитанник российского футбольного клуба «Москва» и автор последнего гола в его истории.

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