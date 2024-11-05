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Мостовой: какая разница, как сыграют «Динамо» — «Локомотив»? Всё равно никто не вылетит

Мостовой: какая разница, как сыграют «Динамо» — «Локомотив»? Всё равно никто не вылетит
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворита в матче «Динамо» — «Локомотив» нет. Может быть, небольшое предпочтение отдам «Динамо» за счёт домашнего поля. Но, с учётом того, что опять никто не вылетит из Кубка России, — какая разница? Ты проигрываешь и отправляешься в Путь регионов — это неправильно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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