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Стало известно, когда «МЮ» определится с целесообразностью сноса «Олд Траффорд»

Стало известно, когда «МЮ» определится с целесообразностью сноса «Олд Траффорд»
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«Манчестер Юнайтед» планирует дождаться изменений в бюджете на следующий год прежде, чем принимать решение о судьбе домашнего стадиона. Клуб рассматривает как строительство новой арены на 100 000 мест, так и реконструкцию имеющейся. Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, окончательное решение будет приятно летом 2025 года.

Проведённый среди приблизительно 500 000 болельщиков «МЮ» опрос показал, что около 52% готовы к строительству нового стадиона. Реконструкцию «Олд Траффорд» поддерживает 31% опрошенных, а около 17% затрудняются ответить, какой вариант им ближе.

В отчёте Oxford Economics утверждается, что потенциальные выгоды от застройки прилегающих территорий будут включать создание 92 000 рабочих мест, более 17 000 новых домов и дополнительно 1,8 млн посетителей в год. Недавнее технико-экономическое обоснование, проведённое по заказу клуба, показало, что проект реконструкции Траффорд-парка с новым стадионом вместимостью 100 000 зрителей может принести экономике Великобритании £ 7,3 млрд в год.

С учётом значимости проекта, на каждом заседании городского совета Траффорда будут присутствовать главный операционный директор «МЮ» Коллетт Рош, глава отдела по взаимодействию с болельщиками Рик Макга, а также несколько сотен болельщиков клуба.

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