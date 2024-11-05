«Спортинг» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Спортинг» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спортинг» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала семь очков за три матча. «Манчестер Сити» заработал семь очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: