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Тарханов: Кордоба — очень важная фигура для «Краснодара»

Тарханов: Кордоба — очень важная фигура для «Краснодара»
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о продлении «Краснодаром» контракта с нападающим Джоном Кордобой.

«Для клуба он является очень важным игроком. Практически вся атакующая линия «Краснодара» строится на нём. Он хорошо цепляется за мяч, атакует ворота соперника и забивает. Кордоба — очень важная фигура для «Краснодара», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».

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