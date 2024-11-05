Агент Гальдамеса отреагировал на информацию о конфликте игроков «Крыльев» в раздевалке

Агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Томаса Гальдамеса, прокомментировал информацию о конфликте игроков самарской команды в раздевалке в перерыве матча 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2).

«Я бы хотел отметить, что у Томаса очень хорошие отношения как с российскими, так и с иностранными игроками в клубе», — сказал Феличевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча произошёл разговор на повышенных тонах между российскими игроками и иностранцами, в частности латиноамериканцами. Российских футболистов не устраивали настрой и отдача легионеров в игре.