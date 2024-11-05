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Лилль – Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Лилль» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Лилль» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лилль» занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала шесть очков за три матча. «Ювентус» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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