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Шнякин оценил судейство в матче ЦСКА — «Спартак»

Шнякин оценил судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Московское дерби завершилось победой красно-белых со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алексей Сухой.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Думаю, что всё-таки определённая вина лежит на нём. Потому что в ситуациях с принципом преимущества, с отложенными жёлтыми, лучше это пресекать сразу, а не потом догонять. Одно дело, когда что-то действительно опасное продолжается… Там всё было не так, поэтому можно было сразу остановить, выписать жёлтую Кисляку, и ничего бы не было.

Тут важно понимать, что сам Сухой сам Сухой не сторонник большого количества жёлтых карточек… Я считаю его одним из самых спрогрессировавших арбитров за последнее время.

Неоднократно писал и убедился в этом, когда общался с Мажичем, что многое идёт от него. Он требует, чтобы позволяли бороться, как в европейских лигах, и так далее. Я с ним тогда даже поспорил. Сказал, что одно дело — РПЛ, другое, допустим, чемпионат Европы, где искусные, техничные, знающие и понимающие ответственность футболисты с хорошей координацией. Да, им можно позволять чуть больше, да, они не будут ломать друг друга и так далее.

Другое дело — РПЛ, где уровень пониже, и [присутствует] эмоциональность, и взвинчивость, гладкий чемпионат. Ты можешь что-то грубое сделать, получишь какую-то красную дисквалификацию, и потом вернешься доиграть. А на чемпионатах Европы по-другому, поэтому там себя люди по-другому ведут, они могут страну подвести. Поэтому я вот не всегда сторонник такого подхода, разрешать все, понижать планку. Все-таки надо тонко чувствовать, где уже грубость начинается, — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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