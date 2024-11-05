Шнякин: Пруцев — 100% важный игрок для «Спартака», не вижу других таких в команде

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о 24-летнем центральном полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

«Скорее, тут [были задействованы] другие его основные качества — объём и умение заполнять. Он 100% важный игрок, не вижу других таких в «Спартаке». Самое главное — это под комбинационную игру. Если выпускаешь Мартинса, то понимаешь, что это точка прессинга для соперника. Все знают, что если его поместить под давление, он будет ошибаться», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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