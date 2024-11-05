Колыванов: весело смотреть на таблицу ЛЧ, где «Реал» 12-й, а «Милан» — в зоне вылета

Отечественный тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Миланом», а также оценил турнирное положение команд.

«Весело смотреть на турнирную таблицу Лиги чемпионов, где «Реал» на 12-м месте, «Милан» и «Атлетико» Мадрид — в зоне вылета, а на первом — «Астон Вилла». Сейчас не всё так прозрачно, как было раньше. Раньше были группы, а сейчас все играют с разными соперниками. «Реал» и «Милан» — две великие команды. Анчелотти в обоих клубах выигрывал Лигу чемпионов.

«Милан» сейчас идёт на седьмом месте в итальянской Серии А, и в команде нет суперзвёзд, которые были раньше. А «Реал» — космическая команда, где футболисты высочайшего уровня. Поэтому «Милану» будет архисложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.