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Колыванов: весело смотреть на таблицу ЛЧ, где «Реал» 12-й, а «Милан» — в зоне вылета

Колыванов: весело смотреть на таблицу ЛЧ, где «Реал» 12-й, а «Милан» — в зоне вылета
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Отечественный тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Миланом», а также оценил турнирное положение команд.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Весело смотреть на турнирную таблицу Лиги чемпионов, где «Реал» на 12-м месте, «Милан» и «Атлетико» Мадрид — в зоне вылета, а на первом — «Астон Вилла». Сейчас не всё так прозрачно, как было раньше. Раньше были группы, а сейчас все играют с разными соперниками. «Реал» и «Милан» — две великие команды. Анчелотти в обоих клубах выигрывал Лигу чемпионов.

«Милан» сейчас идёт на седьмом месте в итальянской Серии А, и в команде нет суперзвёзд, которые были раньше. А «Реал» — космическая команда, где футболисты высочайшего уровня. Поэтому «Милану» будет архисложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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