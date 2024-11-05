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Погребняк: у «Краснодара» не было варианта не сохранить Кордобу, хотите голы — платите

Погребняк: у «Краснодара» не было варианта не сохранить Кордобу, хотите голы — платите
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о продлении «Краснодаром» контракта с форвардом Джоном Кордобой до 2027 года.

«Кордоба — лучший игрок чемпионата на данный момент. Какие могут быть вопросы? «Краснодар» с ним и без него — разные команды. Продление контракта — верный шаг. Эффективность и результативность Кордобы на высоком уровне, поэтому хотите голы — платите деньги. Плюс у «Краснодара» не было варианта его не сохранить, уйдёт Кордоба — вопрос о чемпионстве откинется сам собой. Первое в истории клуба чемпионство стоит таких денег. Зарплата в почти € 5 млн в год Кордобе – абсолютно резонная затрата», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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