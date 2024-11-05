«Ливерпуль» стал только третьей командой в истории АПЛ, одержавшей 100 волевых побед

Волевая победа в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) стала для «Ливерпуля» 100-й в истории турнира в играх, когда команда уступала в счёте. Об этом сообщает OptaJoe в соцсети Х.

Счёт в матче на «Энфилде» открыл защитник «Брайтона» Ферди Кадыоглу на 14-й минуте. Нападающий хозяев Коди Гакпо сравнял счёт ещё в первом тайме на 39-й минуте, а египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вывел команду вперёд на 72-й минуте встречи.

«Ливерпуль» — третья команда в истории Премьер-лиги, кто достиг подобного результата. Больше побед только у «Тоттенхэма» (112) и «Манчестер Юнайтед» (110).