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«Ливерпуль» стал только третьей командой в истории АПЛ, одержавшей 100 волевых побед

«Ливерпуль» стал только третьей командой в истории АПЛ, одержавшей 100 волевых побед
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Волевая победа в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) стала для «Ливерпуля» 100-й в истории турнира в играх, когда команда уступала в счёте. Об этом сообщает OptaJoe в соцсети Х.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Кадыоглу – 14'     1:1 Гакпо – 69'     2:1 Салах – 72'    

Счёт в матче на «Энфилде» открыл защитник «Брайтона» Ферди Кадыоглу на 14-й минуте. Нападающий хозяев Коди Гакпо сравнял счёт ещё в первом тайме на 39-й минуте, а египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах вывел команду вперёд на 72-й минуте встречи.

«Ливерпуль» — третья команда в истории Премьер-лиги, кто достиг подобного результата. Больше побед только у «Тоттенхэма» (112) и «Манчестер Юнайтед» (110).

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