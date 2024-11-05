Рафаэль ван дер Варт считает, что Дьёкереш лучше Холанда

Бывший атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт сравнил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с форвардом «Спортинга» Виктором Дьёкерешем.

«Это прозвучит слегка безумно, но я считаю, что Дьёкереш немного лучше, чем Холанд. Конечно, Холанд невероятен, но у Дьёкереша есть что-то ещё», — приводит слова ван дер Варта Ziggo Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами. В свою очередь, Дьёкереш сыграл 16 матчей во всех соревнованиях, где он забил 20 голов и сделал четыре ассиста.

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