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Главный тренер «Милана» поделился настроем на матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» поделился настроем на матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции заявил, что для его клуба встреча с мадридским «Реалом» является хорошей возможностью, чтобы доказать свою ценность.

Сегодня, 5 ноября, «Милана» сразится с «Реалом» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Такие игры приносят много мотивации, это отличная возможность. «Реал» является фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Для нас это возможность доказать свою ценность, встретившись с лучшими игроками без страха, с мужеством, потому что мы верим, что можем показать хорошую игру», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

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