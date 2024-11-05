Главный тренер «Милана» поделился настроем на матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции заявил, что для его клуба встреча с мадридским «Реалом» является хорошей возможностью, чтобы доказать свою ценность.

Сегодня, 5 ноября, «Милана» сразится с «Реалом» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 23:00 мск.

«Такие игры приносят много мотивации, это отличная возможность. «Реал» является фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Для нас это возможность доказать свою ценность, встретившись с лучшими игроками без страха, с мужеством, потому что мы верим, что можем показать хорошую игру», — приводит слова Фонсеки Football Italia.