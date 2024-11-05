Мостовой: Кордоба незаменим для «Краснодара», мог бы играть в любой команде Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о продлении «Краснодаром» контракта с форвардом Джоном Кордобой до 2027 года.

«Продление контракта Кордобы – здорово для «Краснодара». Это один из лучших игроков чемпионата и, может, лучший нападающий РПЛ. Он и в том году держал команду наверху и в этом году продолжает это делать. На данный момент это незаменимый футболист для «Краснодара». Мы это видели в первой части сезона, когда он отсутствовал. Что касается суммы его контракта, когда люди забивают в Европе по 30 мячей, это оправдано. Неоправданно, когда человек забивает пять голов за три года. Кордоба мог бы спокойно играть в любой команде Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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