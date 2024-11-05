«Барселона» проявляет интерес к Мохамеду Салаху — Sport.es

«Барселона» внимательно следит за ситуацией вокруг 32-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, контракт которого с английским клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, египетский футболист готов сменить обстановку, и ему нравится нынешний спортивный проект «Барселоны».

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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