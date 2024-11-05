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Синицын: Кордоба один из лидеров «Краснодара», продление контракта — важная инвестиция

Синицын: Кордоба один из лидеров «Краснодара», продление контракта — важная инвестиция
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Бывший игрок «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал продление «быками» контракта с нападающим Джоном Кордобой.

«Кордоба — это одна из ключевых фигур «Краснодара», один из лидеров, которые реально влияют на результат и исход матчей. Поэтому это крайне важное пролонгирование контракта и, скажем так, инвестиция ещё на два года. Прямо то, что сейчас нужно «Краснодару».

Возможное повышение зарплаты Кордобы значит, что он того заслуживает. И он, можно сказать, расставляет приоритеты. Джон заслуживает и в полной мере окупает эти деньги. Но опять же, такая ли сумма на самом деле или нет?» — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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