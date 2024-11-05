Отец Кузяева отреагировал на информацию о возможном возвращении Далера в «Зенит»

Адьям Кузяев, являющийся отцом полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на информацию о возможном возвращении сына в «Зенит». Таким инсайдом ранее делился журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Ничего не знаю о том, что «Зенит» хочет вернуть Далера зимой. В «Зените» много своих хороших ребят. Далер — игрок «Гавра». У него контракт до конца сезона с клубом», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кузяев выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2023 год. За этот период он принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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