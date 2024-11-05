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Бернарду Силва — об Амориме: не желаю ему ничего хорошего в «Манчестер Юнайтед»

Бернарду Силва — об Амориме: не желаю ему ничего хорошего в «Манчестер Юнайтед»
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Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва в преддверии матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» поделился мнением о сопернике и его тренере Рубене Амориме.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До прихода Аморима «Спортинг» не выигрывал чемпионат почти 20 лет.

Я могу только похвалить «Спортинг», потому что они отлично выступают в португальской лиге. Что касается перехода Аморима в «Манчестер Юнайтед», я не желаю ему ничего хорошего. Но он заслуживает того, чтобы работать в одном из лучших клубов мира, благодаря работе, которую он проделал за последние несколько лет», — сказал Силва на пресс-конференции.

Аморим приступит к работе с «красными дьяволами» 11 ноября. Контракт 39-летнего специалиста с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее СМИ сообщали, что английский клуб выплатит «Спортингу» € 15 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом.

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