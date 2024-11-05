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Станкович оговорился, назвав Мостового тренером «Ростова»

Станкович оговорился, назвав Мостового тренером «Ростова»
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Сербский специалист Деян Станкович, возглавляющий «Спартак», оговорился, назвав «Мостовым» главного тренера «Ростова» Валерия Карпина во время флеш-интервью в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубке России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Станкович сказал, что ему нравится игра «Ростова» и как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав её «большой ошибкой».

Матч «Спартак» — «Ростов» проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев.

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