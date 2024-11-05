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Даниил Лесовой рассказал о своих эмоциях от матча «Краснодар» — «Динамо» в прошлом сезоне

Даниил Лесовой рассказал о своих эмоциях от матча «Краснодар» — «Динамо» в прошлом сезоне
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, поделился эмоциями от матча 30-го тура прошлого сезона РПЛ между «Краснодаром» и бело-голубыми (1:0). «Динамо» стало бы чемпионом, если бы сыграло вничью или выиграло эту встречу.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Конечно, я смотрел эту игру. Мы всей семьёй смотрели. Хотелось тоже быть там рядом, помочь на поле или в раздевалке. Прочувствовать всё это. Впервые с 76-го года команда могла стать чемпионом. Я общался с ребятами, все были очень разочарованы. Не хватило одного шажочка», — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.

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