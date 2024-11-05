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Джанашия — о Кордобе: зачем платить такие деньги? Всё равно ни на что не претендуют

Джанашия — о Кордобе: зачем платить такие деньги? Всё равно ни на что не претендуют
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал новость о продлении «Краснодаром» контракта со своим нападающим Джоном Кордобой.

«Видимо, «Краснодару» нужен Кордоба, поэтому с ним продлили контракт. Наверняка ему повысили зарплату, но я не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Для чего? Конечно, «Краснодар» сложно представить без Кордобы, но в России есть молодые пацаны, которых можно взять и наигрывать. Всё равно они ни на что не претендуют. Одно дело, если бы были еврокубки, а так – только играем в российском чемпионате. Значит, «Краснодар» хочет стать чемпионом», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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