Шнякин не согласен с критикой игры Облякова в больших матчах

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на критику в адрес атакующего полузащитника ЦСКА Ивана Облякова относительно его игры в больших матчах.

«Не согласен, что он не игрок для больших матчей. Если болельщики ЦСКА рассчитывают, что он просто будет брать мяч и хет-триками закидывать, это, наверное, вряд ли у него [получится]… Вообще говоря, он достаточно сильный матч с «Зенитом» провёл, когда проиграли, как и весь ЦСКА. Но вообще, мне кажется, тот счёт не по игре.

Как, кстати, с «Локомотивом». И тогда он тоже был хорош, и была бы голевая передача, если бы там партнёры были посноровистее. С «Динамо» – тоже сильный матч, голевая передача тоже. С «Динамо» был прям очень хорош. Даже просто мы свежие матчи берём, это же большие игры, правильно? Дерби в том числе. Поэтому вот вам доказательства того, что он как минимум не слаб в таких матчах. В то же время я думаю, он стал заложником истории с Пьяничем.

Обляков нашёл свою позицию, ему тоже нужно, чтобы вокруг него был футбол, разруливать, раздавать, играть восьмёркой, именно восьмёркой, потому что мы помним, что у Гончаренко Обляков чуть ли не под шестёркой играл, не сказать, что это идеальная позиция для него. Вингер тоже не то. А вот из глубины подключаться, строить футбол, вбегать в зону — это он прекрасно умеет. Видите, как получается: взяли классного и статусного игрока, но иногда это может пойти не на пользу», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Самые титулованные футбольные клубы России: