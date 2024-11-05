Барбоза — об условиях продления Кордобы: в Европе это нереально

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о продлении «Краснодаром» контракта со своим нападающим Джоном Кордобой. Ранее сообщалось, что Кордоба будет зарабатывать € 4 млн по новому контракту с «быками».

– Мог ли кто-то в Европе дать ему зарплату в € 4 млн, как «Краснодар»?

– В Европе это нереально, потому что тут это не четыре, а восемь из-за налогов. В сегодняшние дни это большая сумма.

– Не большая ли это сумма для 31-летнего нападающего?

– Нет, я понимаю, о чём вы говорите, но здесь нет соотношения между возрастом и суммой. Если игрок забивает и может показать хороший уровень, значит, ему могут и платить больше. Зависит от сезона, гарантий на сезон, — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».

Колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Отмечается, что при определённых условиях контракт может быть автоматически продлён на дополнительный срок.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».