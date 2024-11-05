«Спартак» — «Ростов»: Мохеби открыл счёт в матче, забив с пенальти

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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