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Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Спартак» — «Ростов»: Мохеби открыл счёт в матче, забив с пенальти

«Спартак» — «Ростов»: Мохеби открыл счёт в матче, забив с пенальти
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В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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