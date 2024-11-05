Тесленко: выше «Рубина» только лидеры, у которых очень большие бюджеты

Защитник казанского «Рубина» (Казань) Егор Тесленко считает, что его команду устраивает место в середине турнирной таблицы. Также Тесленко заявил, что у лидеров чемпионата очень большие бюджеты.

«Нам не озвучивали задач, какими мы должны быть до зимнего перерыва. Устраивает ли место в таблице? Да, мы в середине. Выше нас только лидеры, у которых очень большие бюджеты», — приводит слова Тесленко «Матч ТВ».

В текущем сезоне казанский «Рубин» в 14 турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал 18 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Тесленко провёл за команду 15 матчей, в которых отметился одним голом. В субботу, 1 ноября, казанский клуб уступил в гостях московскому «Локомотиву» (0:1).