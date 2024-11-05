Гвардиола: Аморим ведёт себя на скамейке запасных гораздо лучше, чем я

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, станет ли сегодняшний матч Лиги чемпионов со «Спортингом» началом «эпичного противостояния» между ним и наставником португальской команды Рубеном Аморимом, который 11 ноября возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Я так не думаю. Мы с ним не знакомы. Внешне он выглядит как прекрасный парень. Когда я смотрю на него на скамейке запасных, то вижу, что он ведёт себя намного, намного лучше, чем я. Честно говоря, очень рад его приезду в Англию, где он будет тренировать «Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

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