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Шнякин высказался о длительном процессе реабилитации Максима Мухина

Шнякин высказался о длительном процессе реабилитации Максима Мухина
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о процессе восстановления полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, разорвавшего крестообразные связки в октябре 2023 года. Ранее корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что 23-летний футболист может иметь некоторые ментальные проблемы, возникшие на фоне тяжёлой травмы.

«У него ещё одна проблема со здоровьем, воспалительного характера. Там она не с коленом связана. Он должен был уже играть, но из-за неё [не играет]. Он уже был в общей группе. Но ещё и эта проблема появилась. Но я, кстати, насчёт менталки, не исключаю. Я его в этом плане, как никто другой, понимаю. Конечно, ногу сувать после этого тяжело», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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