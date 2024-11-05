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Фрэнк Лэмпард оценил назначение Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Фрэнк Лэмпард оценил назначение Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что нынешние звёзды «Манчестер Юнайтед» не прикладывают достаточных усилий для достижения результата, списывая неудачи на постоянную смену тренерского штаба. После ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона, проработавшего 26 лет в «МЮ», клуб часто менял специалистов, работающих с командой.

«Игроки могут использовать такие отговорки», — поделился Лэмпард со Sky Sports.

Он считает, что Рубену Амориму, официально вступающему в должность главного тренера «МЮ» 11 ноября, нужно дать время.

«Я думаю, что он — хорошее приобретение, но ему нужна поддержка, ему нужно время. На данный момент никто больше не знает, что представляет собой «Манчестер Юнайтед». Аморим хочет тренировать, он хочет работать» — заключил Лэмпард.

Тен Хаг был уволен с поста главного тренера «МЮ» после неудачного старта сезона, в результате которого клуб опустился на 13-е место в АПЛ и не одержал ни одной победы в Лиге Европы.

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