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Даниил Лесовой рассказал об отношении Арсена Захаряна к своему переходу в «Реал Сосьедад»

Даниил Лесовой рассказал об отношении Арсена Захаряна к своему переходу в «Реал Сосьедад»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, считает что российские игроки должны пробовать свои силы в европейских лигах, а также поделился мнением полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна о его переходе в Испанию.

«Я думаю, что стоит ехать в Европу. Вернуться в РПЛ можно будет и потом. А так будешь жалеть, что не попробовал.

Я общаюсь с Захаряном. Пока у него не всё гладко, но я ни разу не слышал, чтобы он жалел о переходе «Реала Сосьедад», — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.

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