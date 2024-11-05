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Барко впервые не забил с пенальти за «Спартак»

Барко впервые не забил с пенальти за «Спартак»
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Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый удар на 44-й минуте первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом», проходящем в эти минуты. Таким образом, это первый пенальти, который аргентинский футболист не забил за красно-белых. До этого Барко реализовал пять попыток из пяти.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев. После первого тайма счёт во встрече 0:0.

Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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