Барко впервые не забил с пенальти за «Спартак»

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый удар на 44-й минуте первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом», проходящем в эти минуты. Таким образом, это первый пенальти, который аргентинский футболист не забил за красно-белых. До этого Барко реализовал пять попыток из пяти.
Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев. После первого тайма счёт во встрече 0:0.
Барко перешёл в стан красно-белых минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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