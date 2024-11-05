Мартин Эдегор вернулся к тренировкам после двухмесячного отсутствия из-за травмы
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор вернулся к тренировкам после двухмесячного отсутствия из-за травмы лодыжки, сообщает пресс-служба «канониров».
Норвежец получил травму в матче второго тура Лиги Наций между Норвегией и Австрией (2:1), который проходил 9 сентября на стадионе «Уллевал Стэдион». На 67-й минуте поединка игрок подвернул лодыжку и не смог продолжить игру. Его заменил Кристиан Торстведт.
Эдегор может выйти на поле уже завтра, 6 ноября, в матче четвёртого тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором лондонский «Арсенал» отправится на стадион «Джузеппе Меацца», где сыграет с миланским «Интером». Итальянский клуб идёт на седьмом месте в турнирной таблице, а «канониры» — на девятом, оба клуба набрали по семь очков.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
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