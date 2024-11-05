В «Байере» определились с главным кандидатом на замену Хаби Алонсо в случае его ухода

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес является главным кандидатом на пост наставника «Байера» в случае ухода Хаби Алонсо. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, к Хёнесу также проявляют предметный интерес клубы АПЛ. При этом сам тренер не исключает, что останется в «Штутгарте» после окончания сезона. Это будет зависеть от итогового места немецкой команды в чемпионате Германии. Ожидается, что окончательное решение будет принято весной следующего года.

Контракт Алонсо с «Байером» действует до 2026 года, однако в нём есть пункт, позволяющий ему покинуть немецкий клуб уже грядущим летом.