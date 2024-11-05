Алдонин рассказал, при каких обстоятельствах ЦСКА может обыграть «Рубин»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/4 финала Фонбет Кубка России между армейцами и «Рубином». Первая игра пройдёт завтра, 6 ноября, в Казани.

«У ЦСКА хорошие шансы одержать победу над «Рубином». Главное, чтобы атака проснулась, потому что армейцы не забивали два тура подряд и особо не создавали голевые моменты. «Рубин» — непростая команда, которая хорошо и организованно обороняется. Их защиту не так просто взломать. Как мы помним, «Локомотив» в матче с «Рубином» тоже долго мучился и смог забить только в концовке матча. При такой игре в атаке, которая была у ЦСКА в последних двух матчах, этого недостаточно для победы над «Рубином».

Даже если бы ЦСКА играл первый матч дома, для них эта игра точно не была бы лёгкой прогулкой. С другой стороны, «Рубину» на своём поле придётся играть в более открытый футбол, чем на выезде. В этом есть небольшой плюс для ЦСКА. Армейцы обороняются большими силами и играют достаточно надёжно. Только в последнем матче со «Спартаком» пропустили два гола. Стоит отметить, что в той игре всё определил первый гол, когда Бонгонда воспользовался позиционной ошибкой Мойзеса и здорово разобрался индивидуально. Оборона ЦСКА не вызывает больших вопросов, а вот атака не блещет», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.