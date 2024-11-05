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Стипиди: те, кто гонит на Станковича, даже пальца на его ноге не стоят

Стипиди: те, кто гонит на Станковича, даже пальца на его ноге не стоят
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Футбольный функционер Павел Стипиди рассказал, почему он уважает тренеров Деяна Станковича, Марцела Личку и Марко Николича, которые возглавляют «Спартак», «Динамо» и ЦСКА соответственно.

«Перед матчем ЦСКА – «Спартак» такая волна была… Практически все эксперты кричали, что «Спартаку» – всё, хана. Тот же Радимов сказал, что ЦСКА переедет «Спартак» и даже не заметит. У меня такое ощущение, что эти эксперты или специально делают такие высказывания, или просто плывут по течению.

Те, кто гонит на Станковича, даже пальца на его ноге не стоят. Он был величайший футболист, а сейчас – неплохой тренер. Что, кроме как у «Спартака», у других команд не бывает спадов? У Семака в «Зените» сбой за сбоем. Еле выиграли у «Динамо» из Махачкалы. Но про «Зенит» же если плохо скажешь, тебя завтра на «Матч ТВ» не пригласят.

Николич, я считаю, отлично охарактеризовал матч ЦСКА – «Спартак». Не прыгал, не скакал, а чётко по делу сказал, чего, как, где и почему они проиграли. Личка говорит всё как есть: раз играли плохо, не использовали много моментов, значит, так и надо сказать. И Станкович честно выражается о своей команде, но не даёт никакого резюме по другим – как Личка и Николич. За это я их очень уважаю, молодцы. Не кидаются на судей, не делают из них козлов отпущения, в отличие от некоторых, не хочу перечислять которых», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

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