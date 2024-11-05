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Шнякин ответил на вопрос, нужно ли «Краснодару» покупать игроков зимой

Шнякин ответил на вопрос, нужно ли «Краснодару» покупать игроков зимой
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением, нужно ли «Краснодару» приобретать игроков в зимнее трансферное окно.

«Однозначно. 100% нужен ещё один нападающий, не совсем понимаю, что там с Кокшаровым. На него большие надежды, его высоко ценят в «Краснодаре» за физические данные и перспективы, но травмы, проблемы со здоровьем. Нет полноценных замен всей линии атаки. Батчи разыгрался, Са — тоже, но если не они, то что? Кобнан и Олусегун вроде бы смирились с ролью запасных, но могут ли они дать качество в серьёзных матчах, а не только в кубковых, у меня есть сомнения. В остальном всё более-менее нормально, в середину поля варианты есть. С обороной вроде бы тоже разобрались, но, опять же, а что если Оласа не сможет? Тем более уезжает в сборную. Нужна обойма», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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