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Даниил Лесовой: Игорь Черевченко выгонял меня с тренировок в тульском «Арсенале»

Даниил Лесовой: Игорь Черевченко выгонял меня с тренировок в тульском «Арсенале»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Игоря Черевченко в тульском «Арсенале».

«Я очень благодарен Черевченко. Считаю, что при нём я прогрессировал, он много в меня вложил, закалил мой характер. Он вспыльчивый, но отходчивый. Бывало, что он меня выгонял с тренировки, но потом быстро отходил, приходил, обнимал и возвращал меня назад. Он очень много требовал от меня в обороне, но я считаю, что мне это пригодилось. У него не было атакующих игроков, которые не обороняются», — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.

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