«Болонья» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянская «Болонья» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе « Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу будет обслуживать азербайджанская бригада арбитров, которую возглавит Алияр Агаев. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Болонья» занимает 30-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала одно очко за три матча. «Монако» заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.