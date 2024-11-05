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«Болонья» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Болонья» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянская «Болонья» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе « Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу будет обслуживать азербайджанская бригада арбитров, которую возглавит Алияр Агаев. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болонья» занимает 30-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала одно очко за три матча. «Монако» заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Астон Вилла», у которой девять очков за три игры.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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