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«Как можно жалеть?» Агент Козлова — о выборе в пользу «Краснодара», а не «Зенита»

«Как можно жалеть?» Агент Козлова — о выборе в пользу «Краснодара», а не «Зенита»
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Футбольный агент Василий Голяна, клиентом которого является полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, прокомментировал решение своего подопечного перейти в стан «быков», а не в питерский «Зенит».

«Данила не жалеет о том, что он выбрал «Краснодар», а не «Зенит»? Как можно жалеть? На мой взгляд, всё, что сейчас складывается у Данилы в «Краснодаре» – позитив. Он прогрессирует, развивается, получает игровое время в команде, которая претендует на золотые медали в чемпионате и прекрасно играет в атакующий футбол. Я здесь вообще никаких минусов не вижу. А если и говорить про принятое решение, то у нас на момент перехода в «Краснодар», помимо возможного возвращения в «Зенит», было ещё достаточное количество вариантов. Мы приняли решение перейти в «Краснодар». Время показывает, что решение максимально правильное», — приводит слова Голяны «РБ Спорт».

В текущем сезоне Козлов провёл за «Краснодар» во всех турнирах 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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