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Колыванов: Кордоба — супернападающий, который поможет «Краснодару» бороться за чемпионство

Колыванов: Кордоба — супернападающий, который поможет «Краснодару» бороться за чемпионство
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Отечественный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — это один из самых лучших нападающих РПЛ. Для «Краснодара» это ключевой игрок в атаке: он принимает, сбрасывает и помогает партнёрам в развитии атаки. Сейчас очень плотно играют с нападающими — на Кордобе висят, как в борьбе. Но он берёт игру на себя в этих непростых моментах, ведь партнёры понимают, что он не потеряет мяч. А также у него очень хорошая техника, которую показывал очень много раз. Для нашего чемпионата и «Краснодара» Кордоба — супернападающий, который поможет команде бороться за чемпионство.

Однозначно новый контракт Кордобы положительно повлияет на команду, ведь никто не хотел терять такого игрока. Но всё равно на такого футболиста будет спрос от больших команд. Он каждый раз доказывает, что является сильным нападающим. Надеюсь, что он доиграет до конца этого сезона. А там «Краснодар» на нём заработает и на его место подпишет другого игрока. Однако сейчас расставаться с ним очень болезненно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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