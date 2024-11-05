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«Спартак» дома проиграл «Ростову» в матче Кубка России, Барко не забил с пенальти

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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