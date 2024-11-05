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Спартак М — Ростов. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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Спартак — Ростов 0:1, результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 5 ноября 2024 года

«Спартак» дома проиграл «Ростову» в матче Кубка России, Барко не забил с пенальти
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Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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