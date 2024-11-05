17-летний игрок «Црвены Звезды»: в матче с «Барселоной» докажу, что я лучше Ямаля

17-летний атакующий полузащитник «Црвены Звезды» Андрия Максимович поделился мнением о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале в преддверии очного матча команд в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 6 ноября.

«Ламин [Ямаль] — отличный игрок. Мы пересекались с ним, а также с Кубарси, на молодёжном чемпионате Европы. Я выйду на поле и докажу, что я лучше Ламина. Надеюсь, мы сможем обменяться футболками после матча», — приводит слова Максимовича Mundo Deportivo.

Матч «Црвена Звезда» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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