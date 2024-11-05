Даниил Лесовой: в АЕЛе атакующие футболисты не хуже, чем в «Пари НН»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, сравнил чемпионат Кипра с РПЛ.

— Если сопоставить ведущие команды Кипра с российскими, то сколько команд с Кипра могли бы выступать в РПЛ?

— Первая шестёрка – это 100%. Не думаю, что АЕЛ был бы мальчиком для битья. Боролся бы за выживание, но не бесперспективно. Это моё мнение. В АЕЛе атакующие футболисты не хуже, чем, например, в «Пари НН». Что касается обороны, то здесь будут проблемы, — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.