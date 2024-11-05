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Даниил Лесовой: в «Динамо» всё на космическом уровне, более профессионально, чем на Кипре

Даниил Лесовой: в «Динамо» всё на космическом уровне, более профессионально, чем на Кипре
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, находящийся в аренде в кипрском АЕЛе, заявил, что в московском клубе уровень профессионализма намного выше, чем на Кипре.

— Я как-то был на тренировке АЕЛа. Некоторые футболисты приехали на фермерском открытом пикапе. Как ты адаптировался к таким условиям после «Зенита» и «Динамо»?
— Я не переборчивый. Приехал сюда, чтобы играть в футбол. Конечно, в «Динамо» всё было на космическом уровне. АЕЛ в этом году сделал реконструкцию на базе. Там теперь всё цивильнее.

— Как в АЕЛе всё организованно? Насколько это отличается от того, что в России?
— Если называть вещи своими именами, то в «Динамо» всё более профессионально, чем здесь. И в плане питания, и в плане восстановления, поля. В «Динамо» требовали следить за питанием, восстановлением. Мне нравится стиль жизни на Кипре. Люди никуда не торопятся, отдыхают. Море, кофе, вечером в таверну, — приводит слова Лесового «РБ Спорт».

Лесовому 26 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо». К АЕЛу присоединился на правах аренды до конца этого сезона в летнее межсезонье-2024.

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