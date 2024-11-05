«Ростов» одержал первую победу в текущем сезоне с 18 сентября

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0. Таким образом, «Ростов» одержал первую победу в текущем сезоне с 18 сентября.

Последний раз «Ростов» выигрывал 18 сентября в матче Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.