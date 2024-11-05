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Агент Горбани заявил, что футболист открыт для предложений о трансфере

Агент Горбани заявил, что футболист открыт для предложений о трансфере
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Эмануэль Курто, агент полузащитника «Оренбурга» Мохаммада Горбани, заявил, что футболист рассматривает предложения о переходе в другой клуб.

«Мы хотим найти новый клуб для Мохаммада, но на данный момент есть только разговоры, ничего больше. В январе мы будем открыты для предложений, для игрока лучше перейти в другой клуб. Если «Оренбург» будет готов его отпустить и условия устроят все стороны, думаю, учитывая положение оренбуржцев, трансфер мог бы быть неким решением в этой ситуации», — приводит слова Курто «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мохаммад Горбани провел 15 матчей за «Оренбург», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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