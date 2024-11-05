Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражений своей команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1).

«Мы доминировали, показывали хороший футбол. Всё решил забитый пенальти и незабитый. Мне понравилось содержание игры. Не хватало последней передачи», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.