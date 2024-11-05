Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» от «Ростова»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражений своей команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'
Удаления: Рябчук – 86' / нет
«Мы доминировали, показывали хороший футбол. Всё решил забитый пенальти и незабитый. Мне понравилось содержание игры. Не хватало последней передачи», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.
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