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Деян Станкович рассказал, в чём надо прибавлять «Спартаку»

Деян Станкович рассказал, в чём надо прибавлять «Спартаку»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1) рассказал, над чем нужно работать его игрокам.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Мы прибавляем в характере. Зачастую нам не хватает циничности и спортивной злости. Каких-то сантиметров нам не хватает, чтобы снять все вопросы», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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