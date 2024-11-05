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Деян Станкович рассказал, в чём надо прибавлять «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1) рассказал, над чем нужно работать его игрокам.

«Мы прибавляем в характере. Зачастую нам не хватает циничности и спортивной злости. Каких-то сантиметров нам не хватает, чтобы снять все вопросы», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.