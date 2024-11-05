«Интер» и «Барселона» проявляют интерес к Энцо Фернандесу — The Sun

«Интер» и «Барселона» заинтересованы в 23-летнем полузащитнике «Челси» Энцо Фернандесе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, аргентинскому футболисту не нравится, что он потерял место в стартовом составе лондонского клуба, и он не готов «месяцами сидеть на скамейке запасных».

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: