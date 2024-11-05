Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Спартак» со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 72'
Удаления: Рябчук – 86' / нет
«Ростову» надо улучшать всё. Результат нужен был, но игра не понравилась. Главное, что выиграли, потому что давно этого не делали. Эмоции спокойные. Мы «Спартак» даже не прошли ещё», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Второй матч между командами состоится 27 ноября.
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