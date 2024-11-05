Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Спартак» со счётом 1:0.

«Ростову» надо улучшать всё. Результат нужен был, но игра не понравилась. Главное, что выиграли, потому что давно этого не делали. Эмоции спокойные. Мы «Спартак» даже не прошли ещё», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Второй матч между командами состоится 27 ноября.

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